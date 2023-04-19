РФ намагається перекрити доступ бійців ЗСУ до Starlink, — WP

Український військовий та Starlink. Фото: mil.in.ua

Згідно з секретною доповіддю американської розвідки, Росія намагається перекрити доступ українських військових до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Мільярдер Ілон Маск надав Києву його з перших днів війни.

Про це повідомляє The Wanhington Post.

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Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби "Тобол", намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні, стверджується в надсекретній оцінці, яка раніше не розголошувалася.

Документ, що міститься в кеші секретних матеріалів, витік яких стався через платформу обміну повідомленнями Discord, датований березнем і не вказує на те, чи були якісь з російських випробувань успішними. Але, тим не менш, висновки розвідки вражають, оскільки вони, схоже, підтверджують те, що спостерігачі раніше лише припускали: програма, нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути використана для атаки на супутники його супротивників.

Компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася від коментарів. Пентагон не відповів на запитання щодо витоку оцінки.

"Ці системи становлять важливий рівень в комунікаційній мережі України", — сказав майор Чарлі Дітц, речник Міністерства оборони.

Він додав, що відомство зосереджене на наданні українцям супутникових можливостей, яких вони потребують.

Речник Міноборони України Костянтин Жура заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і вживають заходів для їх нейтралізації.

"Starlink виявився життєво важливим для українських військових, які покладаються на невеликі портативні термінали для зв'язку на полі бою і передачі розвідувальних даних. Російські війська успішно виводять з ладу інші засоби зв'язку, зокрема, радіостанції і мобільні телефони, але супутникові сигнали важче перебити", — пише WP.

Минулої осені Маск зіткнувся з негативною реакцією з боку українських лідерів після того, як запропонував план припинення війни, який критики вважали надто сприятливим для Росії. Через кілька тижнів бізнес-магната знову розкритикували, коли він пригрозив припинити фінансування екстреного сервісу Starlink. Це змусило його швидко змінити курс.

Незрозуміло, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з "Тоболом" або інших засобів глушіння, що використовуються російськими військами, таких як система "Тірада-2", встановлена на вантажівках. Українські війська повідомляли про порушення зв'язку в жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Українські офіційні особи тоді припустили, що SpaceX обмежила доступ до інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли користуватися послугою.

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів "Тобол" в Росії, які розташовані поруч з об'єктами, що використовуються для відстеження супутників, згідно зі звітом, опублікованим цього місяця Фондом "Безпечний світ", приватною групою, що займається питаннями космічної безпеки та сталого розвитку. З їхніми словами, деякі з цих об'єктів є штаб-квартирами для постановників мобільних перешкод.

За даними Фонду "Безпечний світ", перешкоди супутниковому зв'язку можуть виникати у двох місцях: у космосі, коли супутники стають мішенню для атак, і на землі, коли зброя може націлюватися на приймачі.

Наземний метод, відомий як глушіння низхідної лінії зв'язку, передає сигнал на тій самій частоті, що й супутник, що перешкоджає підключеним пристроям отримувати сигнал. Цей метод має менший радіус дії, оскільки він залежить від того, наскільки близько до систем, які він має намір вивести з ладу, знаходиться глушилка.

Минулого року Маск заявив, що програмний патч допоміг подолати перешкоди на терміналах Starlink. Незрозуміло, чи йдеться про глушіння низхідної лінії зв'язку. "Тобол" розроблений для того, щоб порушити сам сигнал на шляху до термінала.

У документі, що потрапив у мережу, описується поточний військовий оперативний експеримент Росії з ураження системи супутникового зв'язку Starlink над Україною за допомогою російської ракети "Тобол-1" і вказуються три місця на території Росії, де проводились випробування. "Орієнтовний центр", куди вони були спрямовані, знаходиться поблизу Бахмута на сході Донецької області.

Експеримент, розпочатий наприкінці вересня, мав тривати 25 днів, згідно з оцінкою американської розвідки, але з моменту початку випробувань і до моменту підготовки витоку документа для вищих посадових осіб США минуло понад п'ять місяців. На слайді брифінгу не сказано, чому експеримент тривав так довго, чи виникли у Росії якісь проблеми і чи досягла операція запланованого ефекту.

Нагадаємо, українські захисники за добу збили десять російських безпілотників. Також відомо про ураження станції радіоелектронної боротьби російської армії.