Россия обходит санкции и закупает западные электронные компоненты для оружия, — NYT
Российская Федерация импортирует западные электронные компоненты в обход санкций. Они используются в оборонной индустрии.
Об этом сообщает The New York Times.
РФ закупает западные электронные компоненты
В конце прошлого месяца чиновники США и ЕС обменялись информацией о запрещенных технологиях стоимостью в миллионы долларов, попадающих на территорию России в обход санкций.
Чиновники налоговых и торговых органов отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в Россию. Обход санкций проходит через Армению, Казахстан и другие страны.
По их данным, РФ смогла получить особо чувствительные категории микросхем и других электронных устройств. Они считают эти электронные компоненты критически важными для разработки оружия, в том числе российских крылатых ракет.
Российский импорт микросхем начал расти, особенно из Китая. Аналитический центр Silverado Policy Accelerato сообщил, что в период с октября по январь ежемесячно составлял 50% и более среднего довоенного уровня.
The New York Times отмечает, что чиновники США и ЕС все больше обеспокоены покупками РФ через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии.
В одном документе с печатью Бюро промышленности и безопасности США говорится, что в 2022 году Армения импортировала из США чипов и процессоров на 515% больше, а из Евросоюза — на 212% больше, чем в 2021 году. В документе отмечается, что тогда Армения экспортировала в Россию 97% той же продукции.
В другом документе Бюро промышленности и безопасности назвало восемь категорий микросхем и компонентов, которые считаются критически важными для разработки оружия РФ.
"Есть определенные районы мира, которые используются для поставки этих товаров в Россию. Это проблема, на которой мы сосредоточены", — отметил представитель министерства торговли США Мэтью Аксельрод.
Напомним, военные и гражданские "корабли-призраки" РФ продолжают передвигаться в Балтийском и Северном морях. Оккупанты собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.
Также мы писали, согласно секретному докладу американской разведки, Россия пытается перекрыть доступ украинских военных в интернет через спутниковую связь Starlink. Миллиардер Илон Маск предоставил Киеву его с первых дней войны.