Россия обходит санкции и закупает западные электронные компоненты для оружия, — NYT

Чипы Cypress Semiconductor в бортовом компьютере российской ракеты 9M727. Фото: REUTERS/Valentin Ogirenko

Российская Федерация импортирует западные электронные компоненты в обход санкций. Они используются в оборонной индустрии.

Об этом сообщает The New York Times.

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В конце прошлого месяца чиновники США и ЕС обменялись информацией о запрещенных технологиях стоимостью в миллионы долларов, попадающих на территорию России в обход санкций.

Чиновники налоговых и торговых органов отметили резкий рост объемов продаж микросхем и других электронных компонентов в Россию. Обход санкций проходит через Армению, Казахстан и другие страны.

По их данным, РФ смогла получить особо чувствительные категории микросхем и других электронных устройств. Они считают эти электронные компоненты критически важными для разработки оружия, в том числе российских крылатых ракет.

Российский импорт микросхем начал расти, особенно из Китая. Аналитический центр Silverado Policy Accelerato сообщил, что в период с октября по январь ежемесячно составлял 50% и более среднего довоенного уровня.

The New York Times отмечает, что чиновники США и ЕС все больше обеспокоены покупками РФ через Армению, Казахстан и другие страны Центральной Азии.

В одном документе с печатью Бюро промышленности и безопасности США говорится, что в 2022 году Армения импортировала из США чипов и процессоров на 515% больше, а из Евросоюза — на 212% больше, чем в 2021 году. В документе отмечается, что тогда Армения экспортировала в Россию 97% той же продукции.

В другом документе Бюро промышленности и безопасности назвало восемь категорий микросхем и компонентов, которые считаются критически важными для разработки оружия РФ.

"Есть определенные районы мира, которые используются для поставки этих товаров в Россию. Это проблема, на которой мы сосредоточены", — отметил представитель министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

Напомним, военные и гражданские "корабли-призраки" РФ продолжают передвигаться в Балтийском и Северном морях. Оккупанты собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Также мы писали, согласно секретному докладу американской разведки, Россия пытается перекрыть доступ украинских военных в интернет через спутниковую связь Starlink. Миллиардер Илон Маск предоставил Киеву его с первых дней войны.