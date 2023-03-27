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росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

27 березня 2023 12:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наслідки обстрілу Слов'янська
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники здійснили обстріл Слов'янська у Краматорському районі Донецької області, що призвело до пожежі та загибелі однієї людини. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків цього страшного терористичного акту.

Відповідне відео Зеленський опублікував у Telegram.

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Ситуація у місті наклала відбиток на черговий день, який розпочався з терористичних дій з боку росії. Агресор-держава направила зброю на Слов'янськ, що призвело до жертв серед цивільного населення, руйнувань та постраждалих різного ступеня тяжкості. Наразі на місці події працюють фахівці всіх служб, надається допомога постраждалим, а також ведеться збирання завалів.

У своїй заяві глава держави наголосив, що Україна не прийме жодних поступок щодо злочинів, вчинених проти її народу, і буде непримиренною до смертей та поранень своїх громадян. Зеленський упевнений, що всі російські терористи зазнають поразки, і відповідальність за вчинене буде покладено на всіх учасників агресії.

Загальна ситуація у Слов'янську та реакція президента Зеленського є свідченням непохитності України у своєму прагненні протистояти агресії та захистити своїх громадян від страшних наслідків терористичних дій.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Зокрема, під ударами ворога були Куп'янськ, Липці, Стрілеча, Огірцеве, Табаївка та інші міста і села Харківщини.

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