россия обстреляла Славянск: Зеленский показал разрушения

Последствия обстрела Славянска

Российские захватчики осуществили обстрел Славянска в Краматорском районе Донецкой области, что привело к пожару и гибели одного человека. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий этого страшного террористического акта.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Telegram.

Обстрел Славянска

Ситуация в городе наложила отпечаток на очередной день, начавшийся с террористических действий со стороны России. Агрессор-государство направило оружие на Славянск, что привело к жертвам среди гражданского населения, разрушениям и пострадавшим различной степени тяжести. В данный момент на месте происшествия работают специалисты всех служб, оказывается помощь пострадавшим, а также ведется уборка завалов.

В своем заявлении глава государства подчеркнул, что Украина не примет никаких уступок в отношении злодеяний, совершенных против ее народа, и будет непримирима к смертям и ранениям своих граждан. Зеленский уверен, что все российские террористы понесут поражение, и ответственность за содеянное будет возложена на всех участников агрессии.

Общая ситуация в Славянске и реакция президента Зеленского являются свидетельством непреклонности Украины в своем стремлении противостоять агрессии и защитить своих граждан от страшных последствий террористических действий.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелка, Огирево, Табаевка и другие города и села Харьковщины.