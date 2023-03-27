россия обстреляла Славянск: Зеленский показал разрушения
Российские захватчики осуществили обстрел Славянска в Краматорском районе Донецкой области, что привело к пожару и гибели одного человека. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий этого страшного террористического акта.
Соответствующее видео Зеленский опубликовал в Telegram.
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Обстрел Славянска
Ситуация в городе наложила отпечаток на очередной день, начавшийся с террористических действий со стороны России. Агрессор-государство направило оружие на Славянск, что привело к жертвам среди гражданского населения, разрушениям и пострадавшим различной степени тяжести. В данный момент на месте происшествия работают специалисты всех служб, оказывается помощь пострадавшим, а также ведется уборка завалов.
В своем заявлении глава государства подчеркнул, что Украина не примет никаких уступок в отношении злодеяний, совершенных против ее народа, и будет непримирима к смертям и ранениям своих граждан. Зеленский уверен, что все российские террористы понесут поражение, и ответственность за содеянное будет возложена на всех участников агрессии.
Общая ситуация в Славянске и реакция президента Зеленского являются свидетельством непреклонности Украины в своем стремлении противостоять агрессии и защитить своих граждан от страшных последствий террористических действий.
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелка, Огирево, Табаевка и другие города и села Харьковщины.