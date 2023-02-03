Жителей Славянска предупредили о возможной эвакуации

Жителей Славянска могут эвакуировать: что известно
Если российские оккупанты усилят обстрелы и линия фронта приблизится к Славянску, то местным жителям придется эвакуироваться. В настоящее время в городе ситуация стабильная.
Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.
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По его словам, россияне обстреливают Славянск, Краматорск, Дружковку с небольшого расстояния. Это значительно усложняет возможность отслеживания ракет и представляет опасность именно для гражданского населения.
Он подчеркнул, что в Славянске ситуация стабильная. В городе есть свет, газ и вода.
"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", — сказал Лях.
Напомним, поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.
Также мы писали, что захватчики атаковали город Покровск Донецкой области. При обстреле было использовано запрещенное международными конвенциями оружие — кассетные осколочно-фугасные снаряды.
Добавим, на днях российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.