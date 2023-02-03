Жителей Славянска предупредили о возможной эвакуации

Это произойдет, если фронт приблизится к городу

Если российские оккупанты усилят обстрелы и линия фронта приблизится к Славянску, то местным жителям придется эвакуироваться. В настоящее время в городе ситуация стабильная.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Подробности

По его словам, россияне обстреливают Славянск, Краматорск, Дружковку с небольшого расстояния. Это значительно усложняет возможность отслеживания ракет и представляет опасность именно для гражданского населения.

Он подчеркнул, что в Славянске ситуация стабильная. В городе есть свет, газ и вода.

"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", — сказал Лях.

Напомним, поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

Также мы писали, что захватчики атаковали город Покровск Донецкой области. При обстреле было использовано запрещенное международными конвенциями оружие — кассетные осколочно-фугасные снаряды.

Добавим, на днях российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.