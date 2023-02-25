Яку трофейну зброю захопили у росіян ЗСУ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова йде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП. Сьогодні говоримо про машини управління.

"Реостат"

Російський пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії 1В119 "Реостат". Виготовлений за радянських часів на базі БТР-Д. Поступив на озброєння у 1982 році.

Машина, як правило, використовується у підрозділах повітрянодесантних військ та морській піхоті для управління вогнем САУ "Нона-С" та її модифікацій.

"Реостат" має гідропневматичну незалежну підвіску зі змінним кліренсом.

"Реостат". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Для ведення вогню екіпажем з особистої зброї на корпусі є спеціальні амбразури.

Танкова навігаційна апаратура ТНА-4 дозволяє ефективно керувати вогнем артилерії. Також машина оснащена артилерійським квантовим далекоміру ДАК-1, нічним приладом для спостереження ННП-21 та приладом управління вогнем ПУО-9.

Бойова машина готується до роботи з відкриття вогню з маршу впродовж 10 хвилин.

Випускалася у двох модифікаціях: базовий варіант і варіант з набором сучасного бортового обладнання.

За час прийняття на озброєння було виготовлено близько 60 машин.

Трофейний "Реостат". Фото: Wikimedia commons

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну її Збройні Сили захопили у ворога в якості трофеїв п’ять одиниць 1В119 "Реостат". Перший з них потрапив до рук українських військових на початку березня минулого року.

Тактико-технічні характеристики:

Вага — 8 т

Ширина — 2630 мм

Висота — 2300 мм

Броня — алюмінієвий сплав

Швидкість — 60 км/год. і до 9 км/год. по воді

"Потік-2"

Російська радянська командна-штабна машина оперативно-тактичної ланки управління БМП-1КШ "Потік-2". Розроблена в КБ Челябінського тракторного заводу на базі бойової машини піхоти БМП-1. Серійне виробництво машини відбувалося на Рубцовському машинобудівному заводі з 1976 року.

У цієї бойової машини відсутнє штатне озброєння. Замість нього встановлено телескопічний антенно-щогловий пристрій, а ковпак башти зафіксовано нерухомо на даху корпусу машини.

БМП-1КШ "Поток-2". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Водночас у комплекті оснащення є кулемет ПК калібру 7,62 мм з боєкомплектом у 2000 набоїв. Вогонь з нього може вестися через амбразуру в кормових дверях.

Основне призначення БМП-1КШ — організація радіозв'язку в пересувних пунктах управління.

Екіпаж машини складається із трьох осіб — механіка-водія та двох радистів-операторів, які розміщуються в кормовій частині машини. Також у корпусі передбачено 4 місця для офіцерів.

До засобів зв'язку входять три радіостанції. При цьому кожна з них може працювати незалежно одна від одної.

Машина виготовлялася у двох модифікаціях.

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну Сили оборони захопили 3 та знищили 7 російських БМП-1КШ.

Тактико-технічні характеристики:

Вага — 13 т

Довжина — 6723 мм

Ширина — 2940 мм

Висота — 1920 мм

Броня — протукульова

Екіпаж — 3 особи, десант — 4 особи

Швидкість — 65 км/год. і до 8 км/год. по воді

КШМ Р-149МА1

Російська сучасна командна штабна машина Р-149МА1 розроблена у 2014 році на базі БТР-80 і призначена для забезпечення управління та зв'язку посадовим особам тактичного рівня на стоянці та у русі.

Машина може використовуватися у складі передових рухомих пунктів управління оперативного рівня.

КШМ Р-149МА1. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons

Оснащена п’ятьма радіостанціями різних типів, які здатні на різних хвилях забезпечувати зв’язок на відстані від 1,2 до 350 км при температурі від -40 до +50 градусів.

Час розгортання станції для роботи в русі/стоянці відповідно 10 і 30 хвилин. Екіпаж нараховує шість осіб.

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну Сили оборони захопили щонайменше 11 одиниць такої техніки.

Першу таку машину було "затрофеїно" воїнами ЗСУ 15 березня 2022 року на околицях міста Миколаєва.

Трофейна Р-149МА1

Варто зазначити, що захоплення машини такого класу може свідчити про знищення ЗСУ штабу російського військового підрозділу рівня не нижче батальйону або полку

Тактико-технічні характеристики: