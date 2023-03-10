Россия передает Ирану захваченные в Украине образцы американского оружия, — CNN

По данным CNN, Иран попытается переработать переданные россией образцы вооружения

Россия передает Ирану некоторое захваченное на поле боя вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине. В США считают, что Тегеран постарается переработать эти образцы вооружений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

Что известно

Как рассказали собеседники телеканала, в течение последнего года официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками небольшого по размеру вооружения, в частности, противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя.

Во многих из этих случаев россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщили источники.

Источники телеканала считают, что продолжение поставок россией захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну россии против Украины.

При этом, как отмечается в публикации, американские чиновники не считают, что эта проблема широкомасштабна или систематична, а украинские военные с начала войны приняли за привычку сообщать Пентагон о любых потерях американской техники российскими войсками. Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос тяжело отследить.

Как Иран может использовать захваченное американское оружие

CNN отмечает, что пока неясно, удалось ли Ирану успешно переработать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень умелым в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Ключевое оружие в арсенале Ирана – противотанковая управляемая ракета "Туфан" – было разработано на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" и переработали его для создания нового беспилотника, пересекшего воздушное пространство Израиля в 2018 году, прежде чем был сбит.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Иран тайно поставлял большое количество вооружения в рф для войны в Украине. К тому же, Тегеран планирует продолжать поставки.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь. По его словам, их союз быстро развивается.