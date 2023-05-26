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Росія перекинула в Білорусь два ешелони з технікою та військовими

26 травня 2023 21:42
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росія перекинула в Білорусь два ешелони з технікою та військовими
Військова техніка в Білорусі. Фото: білоруські ЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Білоруські ЗМІ повідомляють, що протягом тижня Росія перекинула до сусідньої країни мінімум два ешелони з технікою та військовими. На початку тижня РФ передала склад, який прямував з Волновахи Донецької області.

Про це повідомляють Білоруські ЗМІ.

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У понеділок, 22 травня, до Білорусі прибув склад з Волновахи Донецької області. Зазначається, що він прямував безпосередньо з фронту. Пізніше прибули ще два ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ.

Повідомляється, що одна частина техніки знаходиться на станції Заслонове, Вітебської області. Відомо, що серед постачання була мінімум одна санітарна машина для перевезення поранених. Другий ешелон був відправлений зі станції Єльня, Смоленська область, Росія на станцію Лісова, Брестська область. Білорусь. Прибуття техніки та військових було у другій половині дня 22 травня.

Зазначається, що у складі було щонайменше 20 вагонів:

  • пасажирські — 5 одиниць
  • платформи — 15-20 одиниць (у тому числі з Урал-4320 та УАЗ-452).

Нагадаємо, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнуться народні протести проти режиму Лукашенка. За його словами, РФ має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі.

Російська Федерація не має практичної потреби у розміщенні ядерної зброї на території Білорусі. Такий крок потрібен Кремлю для подальшого підкорення цієї країни.

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