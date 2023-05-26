Россия перебросила в Беларусь два эшелона с техникой и военными

Военная техника в Беларуси. Фото: белорусские СМИ

Белорусские СМИ сообщают, что в течение недели Россия опрокинула в соседнюю страну минимум два эшелона с техникой и военными. В начале недели РФ передала состав, следовавший из Волновахи Донецкой области.

Об этом сообщают Белорусские СМИ.

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В понедельник, 22 мая, в Беларусь прибыл склад из Волновахи Донецкой области. Отмечается, что он направлялся прямо с фронта. Позже прибыли еще два эшелона с техникой и личным составом ВС РФ.

Сообщается, что одна часть техники находится на станции Заслоново, Витебской области. Известно, что среди снабжения была минимум одна санитарная машина для перевозки раненых. Второй эшелон был отправлен со станции Ельня, Смоленская область, Россия на станцию Лесная, Брестская область. Беларусь. Прибытие техники и военных происходило во второй половине дня 22 мая.

Отмечается, что в составе было не менее 20 вагонов:

пассажирские — 5 единиц

платформы — 15-20 единиц (в том числе с Урал-4320 и УАЗ-452).

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вмешается, если в Беларуси начнутся народные протесты против режима Лукашенко. По его словам, у РФ есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси.

Российская Федерация не нуждается в размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Такой шаг требуется Кремлю для дальнейшего покорения этой страны.