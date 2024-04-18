Повітряна тривога в Україні вночі 18 квітня

Російський бомбардувальник Ту-95 у небі. Фото ілюстративне: wikipedia.org

Моніторингові телеграм-канали повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95 з російського аеродрому "Оленья".

Про це четвер, 18 квітня, пише телеграм-канал monitor.

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У дописі зазначається: у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується о 02:00-03:30. Ту-95 може нести до 6-ти ракет.

Станом на 23:47 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

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Нагадаємо, 18 у Харкові пролунав гучний вибух — під час повітряної тривоги РФ випустила КАБи. А вночі 18 квітня вибухи чули в Хмельницькій області. Цьому передувало попереджання моніторингових каналів про безпілотники, що летіли в напрямку Старокостянтинова.