Повітряна тривога в Україні вночі 18 квітня

Росія підняла в небо шість бортів Ту-95 — яка загроза для України
Моніторингові телеграм-канали повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95 з російського аеродрому "Оленья".
Про це четвер, 18 квітня, пише телеграм-канал monitor.
Коли ворожі літаки можуть дістатися України
У дописі зазначається: у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується о 02:00-03:30. Ту-95 може нести до 6-ти ракет.
Станом на 23:47 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.
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Нагадаємо, 18 у Харкові пролунав гучний вибух — під час повітряної тривоги РФ випустила КАБи. А вночі 18 квітня вибухи чули в Хмельницькій області. Цьому передувало попереджання моніторингових каналів про безпілотники, що летіли в напрямку Старокостянтинова.
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