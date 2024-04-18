Воздушная тревога в Украине ночью 18 апреля

Россия подняла в небо шесть бортов Ту-95 — какая угроза для Украины
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщили о взлете бомбардировщиков Ту-95 с российского аэродрома "Оленья".
Об этом четверг, 18 апреля, написал телеграмм-канал monitor.
Когда вражеские самолеты могут добраться до Украины
В сообщении отмечается: в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается в 02:00-03:30.
По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог в Украине выглядит так.
Новость дополняется.
Напомним, 18 в Харькове раздался громкий взрыв — во времявоздушной тревоги РФ выпустила КАБ. Ночью 18 апреля взрывы слышали в Хмельницкой области. Этому предшествовало предупреждение мониторинговых каналов о летевших в направлении Староконстантинова беспилотниках.
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