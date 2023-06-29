Россия планирует депортировать около 6 тысяч детей из Украины, — Николай Кулеба

Украинские дети, депортированные в Россию. Фото: росСМИ

Российские кафиры планируют вывезти с оккупированных территорий четырех украинских областей якобы на оздоровление около 6 тысяч детей. Наибольшее количество детей планируется депортировать из Донбасса.

Об этом заявил на своем Telegram-канале бывший детский омбудсмен Николай Кулеба.

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Очередная депортация украинских детей

Николай Кулеба заявил, что российские оккупанты планируют масштабную депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

Этот процесс будет замаскирован под видом "летнего оздоровления".

Детали российской операции

По имеющейся информации, отметил Кулеба, всего россияне планируют вывезти из Украины около 6 тысяч украинских детей.

Наибольшее количество — ориентировочно 5 тысяч несовершеннолетних украинцев — будет вывезено из оккупированных Донецкой и Луганской областей на "оздоровление" в Краснодарский край и Свердловскую область России.

Кроме того, известно о вывозе украинских детей из следующих регионов:

300 детей из Запорожской области вывезут на "отдых" в Чувашию;

200 несовершеннолетних из Мелитопольского района будут вывезены в Кировскую область;

около 500 украинских детей из четырех областей планируют депортировать в Осетию.

Николай Кулеба о депортации украинских детей

Напомним, по словам первой леди Украины Елены Зеленской, за время полномасштабной войны россияне похитили и вывезли на свою территорию 19,5 тысяч украинских детей. Вернуть пока удалось только 371 несовершеннолетнего.