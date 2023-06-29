Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия планирует депортировать около 6 тысяч детей из Украины, — Николай Кулеба arrow

Россия планирует депортировать около 6 тысяч детей из Украины, — Николай Кулеба

29 июня 2023 08:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия планирует депортировать около 6 тысяч детей из Украины, — Николай Кулеба
Украинские дети, депортированные в Россию. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские кафиры планируют вывезти с оккупированных территорий четырех украинских областей якобы на оздоровление около 6 тысяч детей. Наибольшее количество детей планируется депортировать из Донбасса.

Об этом заявил на своем Telegram-канале бывший детский омбудсмен Николай Кулеба.

Читайте также:

Очередная депортация украинских детей

Николай Кулеба заявил, что российские оккупанты планируют масштабную депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

Этот процесс будет замаскирован под видом "летнего оздоровления".

Детали российской операции

По имеющейся информации, отметил Кулеба, всего россияне планируют вывезти из Украины около 6 тысяч украинских детей.

Наибольшее количество — ориентировочно 5 тысяч несовершеннолетних украинцев — будет вывезено из оккупированных Донецкой и Луганской областей на "оздоровление" в Краснодарский край и Свердловскую область России.

Кроме того, известно о вывозе украинских детей из следующих регионов:

  • 300 детей из Запорожской области вывезут на "отдых" в Чувашию;
  • 200 несовершеннолетних из Мелитопольского района будут вывезены в Кировскую область;
  • около 500 украинских детей из четырех областей планируют депортировать в Осетию.
Николай Кулеба о депортации украинских детей
Николай Кулеба о депортации украинских детей

Напомним, по словам первой леди Украины Елены Зеленской, за время полномасштабной войны россияне похитили и вывезли на свою территорию 19,5 тысяч украинских детей. Вернуть пока удалось только 371 несовершеннолетнего.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз