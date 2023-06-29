Россия планирует депортировать около 6 тысяч детей из Украины, — Николай Кулеба
Российские кафиры планируют вывезти с оккупированных территорий четырех украинских областей якобы на оздоровление около 6 тысяч детей. Наибольшее количество детей планируется депортировать из Донбасса.
Об этом заявил на своем Telegram-канале бывший детский омбудсмен Николай Кулеба.
Очередная депортация украинских детей
Николай Кулеба заявил, что российские оккупанты планируют масштабную депортацию детей с оккупированных территорий Украины.
Этот процесс будет замаскирован под видом "летнего оздоровления".
Детали российской операции
По имеющейся информации, отметил Кулеба, всего россияне планируют вывезти из Украины около 6 тысяч украинских детей.
Наибольшее количество — ориентировочно 5 тысяч несовершеннолетних украинцев — будет вывезено из оккупированных Донецкой и Луганской областей на "оздоровление" в Краснодарский край и Свердловскую область России.
Кроме того, известно о вывозе украинских детей из следующих регионов:
- 300 детей из Запорожской области вывезут на "отдых" в Чувашию;
- 200 несовершеннолетних из Мелитопольского района будут вывезены в Кировскую область;
- около 500 украинских детей из четырех областей планируют депортировать в Осетию.
Напомним, по словам первой леди Украины Елены Зеленской, за время полномасштабной войны россияне похитили и вывезли на свою территорию 19,5 тысяч украинских детей. Вернуть пока удалось только 371 несовершеннолетнего.