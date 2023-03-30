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Росія планує нову мобілізацію: британська розвідка пояснила, як кремль маскуватиме цей процес

30 березня 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мобілізація в російській федерації
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У росії влада планує приховати черговий етап мобілізації, назвавши його "вербуванням добровольців". Втім, у регіонах все одно будуть діяти звичними примусовими методами.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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У росії влада готується розпочати новий етап мобілізації, плануючи набрати на війну в Україні понад 400 тисяч резервістів.

Цей процес буде замаскований під "набір добровольців", щоб не оголошувати примусову мобілізацію.

Втім, зазначили у міноборони Сполученого Королівства, регіональна влада все одно діятиме примусовими заходами, аби забезпечити спущені з кремля показники.

Чим завершиться "добровільна мобілізація"

Російська влада намагатиметься, з одного боку, доукомплектувати окупаційний контингент, який зазнає серйозних втрат в Україні, а з іншого — не спровокувати вибух невдоволення.

Втім, зазначають військові аналітики Великої Британії, навряд чи таким чином кремль зможе набрати усі заплановані 400 тисяч "добровольців".

Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Фото з російських ЗМІ

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