Кремль не планує проводити повну мобілізацію в майбутньому, — ISW

Влада рф не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж наступні три роки

Законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

13 березня до Держдуми рф надійшов на розгляд законопроєкт про реалізацію пропозиції міністра оборони Сергія Шойгу щодо підвищення призовного віку. Він підвищить максимальний призовний вік з 27 до 30 років негайно, а мінімальний призовний вік — з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 та 2026 роками. Шойгу запропонував підвищити призовний вік на засіданні колегії Міністерства оборони рф 21 грудня 2022 року, і з того часу російські чиновники зробили коливальні заяви щодо того, чи буде це підвищення застосовуватися до майбутніх циклів призову навесні та восени 2023 року.

Поступове підвищення мінімального призовного віку означає, що трирічні групи потенційних російських призовників фактично отримають відстрочки на три, два та один рік кожна, в той час як групи, які підлягають призову в поточному році, стикаються з продовженням виснажливих бойових дій в Україні.

"Кремль, можливо, намагається захистити нове покоління росіян від демографічних та соціальних наслідків бойових дій в Україні, зосередивши їх на одному поколінні росіян. Наведені терміни скорочення призовного віку можуть також свідчити про те, що кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж наступні три роки", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що запропоноване розширення призовного віку є ще одним кроком до збільшення чисельності збройних сил, значно меншим за повну мобілізацію, і вказує на те, що кремль все ще вкрай негативно ставиться до перспективи повної мобілізації.

Нагадаємо, на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.

Також ми писали, що у Луганській ОВА повідомляли, що росіянам катастрофічно не вистачає солдат і вони відправляють на війну раніше поранених.