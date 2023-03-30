Россия планирует новую мобилизацию: МО Британии объяснило, как кремль будет маскировать этот процесс

Мобилизация в российской федерации

В россии власти планируют скрыть очередной этап мобилизации, назвав его "вербовкой добровольцев". Впрочем, в регионах все равно будут действовать обычными принудительными методами.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

Мобилизация "добровольцев"

В россии власти готовятся начать новый этап мобилизации, планируя набрать на войну в Украине более 400 тысяч резервистов.

Этот процесс будет замаскирован под набор добровольцев, чтобы не объявлять принудительную мобилизацию.

Впрочем, отметили в минобороны Соединенного Королевства, региональные власти все равно будут действовать принудительными мерами, чтобы обеспечить спущенные с кремля показатели.

Чем завершится "добровольная мобилизация"

Российские власти будут пытаться, с одной стороны, доукомплектовать оккупационный контингент, который несет серьезные потери в Украине, а с другой — не спровоцировать взрыв недовольства.

Впрочем, отмечают военные аналитики Великобритании, вряд ли таким образом кремль сможет набрать все запланированные 400 тысяч добровольцев.

Напомним, как отметили ранее в ISW, законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Фото из российских СМИ