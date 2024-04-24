Росія погрожує розширити "буферну зону" в Україні, якщо ЗСУ отримають ракети ATACMS

Далекобійні ракети ATACMS. Фото: White Sands Missile Range

Коли Україна отримає далекобійні ракети ATACMS у новому пакеті допомоги від США, Росія погрожує розширити "буферну зону". Крім того, у Кремлі вже обіцяють "жорстокі відповіді" на поставку Києву західної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, якщо Київ отримає від США сучасні керовані ракетні системи великої дальності ATACMS, то Росія намагатиметься ще більше відкинути українських військових та розширити так звану "буферну зону".

"Єдиний спосіб захистити територію Росії від українських атак — це створити буферну зону, щоб ця територія була поза зоною дії українського вогню", — сказало джерело в Кремлі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що отримання таких ракет підвищує перспективу України вражати цілі глибше на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Ще задовго до рішення щодо далекобійних ракет Україні, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив, що російські війська дадуть відповідь на поставку Києву західної зброї великої дальності, намагаючись відтіснити українські війська далі від своїх кордонів.

Військова допомога Україні від США — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні вже сьогодні, 24 квітня, коли той опиниться на його столі. Це дасть можливість розпочати відправлення зброї та обладнання до нашої країни вже цього тижня.

Також стало відомо, що в цей пакет ймовірно, вперше увійдуть далекобійні ракети ATACMS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів.