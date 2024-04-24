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Россия грозится расширить "буферную зону" в Украине, если ВСУ получат ракеты ATACMS

24 апреля 2024 17:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия грозится расширить "буферную зону" в Украине, если ВСУ получат ракеты ATACMS
Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: White Sands Missile Range
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Когда Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS в новом пакете помощи США, Россия угрожает расширить "буферную зону". Кроме того, в Кремле уже обещают "жестокие ответы" на поставку Киеву западного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, если Киев получит от США современные управляемые ракетные системы большой дальности ATACMS, то Россия постарается еще больше отбросить украинских военных и расширить так называемую "буферную зону".

"Единственный способ оградить территорию России от украинских атак — это создать буферную зону, чтобы эта территория была вне зоны действия украинского огня", — сказал источник в Кремле.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что получение таких ракет повышает перспективу Украины поражать цели глубже на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

Еще задолго до решения относительно дальнобойных ракет Украины, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил, что российские войска ответят на поставку Киеву западного оружия большой дальности, пытаясь оттеснить украинские войска подальше от своих границ.

Военная помощь Украине от США — последние новости

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

В то же время, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине уже сегодня, 24 апреля, когда тот окажется на его столе. Это позволит начать отправку оружия и оборудования в нашу страну уже на этой неделе.

Также стало известно, что в этот пакет, вероятно, впервые войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 километров.

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