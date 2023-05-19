Росія понад 50 разів обстріляла Херсонщину, є поранені, — голова ОВА

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram-канал Прокудіна

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали майже 60 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без загиблих, але дві людини були поранені.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини

Протягом минулої доби російські окупанти 57 разів обстріляли правобережну частину Херсонської області.

Усього було запущено 287 снарядів. Росіяни використали для обстрілів важку артилерію, танки, системи РСЗВ "Град", авіацію і безпілотники.

Обласний центр пережив два обстріли, усього на Херсон прилетіло 11 російських снарядів.

Наслідки обстрілів

На території Херсонської області від російських снарядів постраждали житлові квартали населених пунктів.

Були уражені дві медичні установи та один заклад культури у самому Херсоні.

Усього внаслідок російських ударів поранення отримали двоє мешканців регіону.

Нагадаємо, у попередню добу російські окупаційні війська 90 разів обстріляли Херсонську область і три рази сам Херсон. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, зокрема й одна дитина, а ще вісім людей, серед яких також одна дитина, зазнали травм різного ступеня тяжкості.