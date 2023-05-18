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Росіяни в окупації проводять облави, формуючи резерв для армії

18 травня 2023 13:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни в окупації проводять облави, формуючи резерв для армії
Російські військові у окупованому Мелітополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська проводять облави на підконтрольній їм території, заарештовуючи чоловіків призовного віку. Їх відправляють у спецтабори в Луганській області.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Російські війська на окупованих українських територіях масово затримують місцевих чоловіків. Тих, які за віком можуть бути призвані на військову службу, під надуманими приводами заарештовують і відправляють до спеціальних таборів, де їх готують до війни проти України.

Кілька таких таборів облаштували на окупованій території Луганської області, поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка.

Російські зеки

У цих таборах, крім заарештованих українців, також проходять навчання і ув’язнені із російськиїх тюрем і колоній.

Зараз на цих об’єктах перебуває, за даними української сторони, близько 800 осіб. Їх інтенсивно готують до бойових дій, навчання орієнтовно мають завершити за місяць.

"До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю", — наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що російські окупанти намагаються мобілізувати до лав своєї армії мешканців захоплених територій, які погодилися отримати російські паспорти

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