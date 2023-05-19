Россия более 50 раз обстреляла Херсонскую область, есть раненые, — председатель ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram-канал Прокудина

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли почти 60 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без погибших, но два человека были ранены.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли правобережную часть Херсонской области.

Всего было запущено 287 снарядов. Россияне использовали для обстрелов тяжелую артиллерию, танки, системы РСЗО "Град", авиацию и беспилотники.

Областной центр пережил два обстрела, всего на Херсон прилетело 11 российских снарядов.

Последствия обстрелов

На территории Херсонской области от российских снарядов пострадали жилые кварталы населённых пунктов.

Было поражено два медицинских учреждения и одно учреждение культуры в самом Херсоне.

Всего в результате российских ударов ранения получили двое жителей региона.

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупационные войска 90 раз обстреляли Херсонскую область и три раза сам Херсон. В результате обстрелов погибли три человека, включая одного ребенка, а еще восемь человек, среди которых также один ребенок, получили травмы разной степени тяжести.