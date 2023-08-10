Россия нарушает все основные принципы МАГАТЭ на Запорожской АЭС, — Котин

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фото: Reuters

Россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на пленарном заседании конференции Utility Working Conference (UWC) и Vendor Technology Expo, участниками которой являются лидеры ядерной энергетики.

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Последствия российской оккупации на станции

По его словам, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, оккупанты продолжают вмешиваться в работу станции, принимая незаконные решения.

"Агрессор продолжает нарушать все семь основных принципов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ. Кроме того, из-за российского незаконного присутствия и преступных действий происходит постоянная деградация систем и оборудования предприятия", — объяснил Котин.

Риски из-за действий россиян

Он отметил, что из-за этих действий создаются значительные риски для ядерной и радиационной безопасности. Среди причин:

длительный простой оборудования,

отсутствие надлежащего технического обслуживания и ремонта оборудования, связанного с безопасностью,

недостаточное количество квалифицированного персонала на станции.

Напомним, уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.