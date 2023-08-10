Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия нарушает все основные принципы МАГАТЭ на Запорожской АЭС, — Котин arrow

Россия нарушает все основные принципы МАГАТЭ на Запорожской АЭС, — Котин

10 августа 2023 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия нарушает все основные принципы МАГАТЭ на Запорожской АЭС, — Котин
Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на пленарном заседании конференции Utility Working Conference (UWC) и Vendor Technology Expo, участниками которой являются лидеры ядерной энергетики.

Читайте также:

Последствия российской оккупации на станции

По его словам, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, оккупанты продолжают вмешиваться в работу станции, принимая незаконные решения.

"Агрессор продолжает нарушать все семь основных принципов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ. Кроме того, из-за российского незаконного присутствия и преступных действий происходит постоянная деградация систем и оборудования предприятия", — объяснил Котин.

Риски из-за действий россиян

Он отметил, что из-за этих действий создаются значительные риски для ядерной и радиационной безопасности. Среди причин:

  • длительный простой оборудования,
  • отсутствие надлежащего технического обслуживания и ремонта оборудования, связанного с безопасностью,
  • недостаточное количество квалифицированного персонала на станции.

Напомним, уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз