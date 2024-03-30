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Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС на Харківщині

30 березня 2024 05:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС на Харківщині
Зміївська ТЕС. Фото: facebook.com/gazetazmiivtes
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області внаслідок масової ракетної атаки у п'ятницю, 22 березня. Допомогти відбудувати станцію пообіцяв міністр енергетики Герман Галущенко.

Про це повідомляє пресслужба Центренерго в п'ятницю, 29 березня.

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"Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного — до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів — немає", — зазначили в Центренерго.

Візит міністра енергетики Германа Галущенка на Зміївську ТЕС
Візит міністра енергетики Германа Галущенка на Зміївську ТЕС. Фото: centrenergo.com

На Зміївську ТЕС приїжджав міністр Галущенко, який після того, як оглянув масштаб руйнувань, пообіцяв "допомагати максимально".

"Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!", — запевнив посадовець.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські загарбники 22 березня обстріляли Харків. За даними місцевої влади, ворог завдав більш як 15 ударів по енергетичних об'єктах міста, яке лишилось "фактично повністю без світла". 

Також ми повідомляли, що загарбники не припиняють нещадний обстріл Харківщини. Так, в результаті ворожого обстрілу Борової Харківської області в середу, 27 березня, загинула 12-річна дитина. Крім того, обстріли були й наступного дня, 28 березня, як відомо, атаки призвели до загиблих та постраждалих.

Додамо, що внаслідок масованої комбінованої атаки по енергетичних об'єктах України наразі у двох областях діють відключення світла. Йдеться про Дніпропетровську та Харківську.

Герман Галущенко
Харківська область
обстріли
сфера енергетики
окупанти
ТЕС
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енергетика
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