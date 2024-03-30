Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области arrow

Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области

30 марта 2024 05:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области
Змиевская ТЭС. Фото: facebook.com/gazetazmiivtes
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области в результате массовой ракетной атаки в пятницу, 22 марта. Помочь отстроить станцию пообещал министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба Центрэнерго в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Насколько сильно повреждена Змиевская ТЭС

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов нет", — отметили в Центрэнерго.

Визит министра энергетики Германа Галущенко на Змиевскую ТЭС
Визит министра энергетики Германа Галущенко на Змиевскую ТЭС. Фото: centrenergo.com

На Змиевскую ТЭС приезжал министр Галущенко, который после осмотра масштаба разрушений пообещал "помогать максимально".

"Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!", — заверил чиновник.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские захватчики 22 марта обстреляли Харьков. По данным местных властей, враг нанес более 15 ударов по энергетическим объектам города, который остался "фактически полностью без света".

Также мы сообщали, что захватчики не прекращают беспощадные обстрелы Харьковщины. Так, в результате вражеских обстрелов Боровой Харьковской области в среду, 27 марта, погиб 12-летний ребенок. Кроме того, обстрелы были и на следующий день, 28 марта, как известно, атаки привели к погибшим и пострадавшим.

Добавим, что в результате массированной комбинированной атаки по энергетическим объектам Украины сейчас в двух областях действуют отключения света. Речь идет о Днепропетровской и Харьковской.

Герман Галущенко
Харьковская область
обстрелы
сфера энергетики
оккупанты
ТЭС
война в Украине
війна
энергетика
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом