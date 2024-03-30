Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области

Змиевская ТЭС. Фото: facebook.com/gazetazmiivtes

Российские оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области в результате массовой ракетной атаки в пятницу, 22 марта. Помочь отстроить станцию пообещал министр энергетики Герман Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба Центрэнерго в пятницу, 29 марта.

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"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов нет", — отметили в Центрэнерго.

Визит министра энергетики Германа Галущенко на Змиевскую ТЭС. Фото: centrenergo.com

На Змиевскую ТЭС приезжал министр Галущенко, который после осмотра масштаба разрушений пообещал "помогать максимально".

"Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!", — заверил чиновник.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские захватчики 22 марта обстреляли Харьков. По данным местных властей, враг нанес более 15 ударов по энергетическим объектам города, который остался "фактически полностью без света".

Также мы сообщали, что захватчики не прекращают беспощадные обстрелы Харьковщины. Так, в результате вражеских обстрелов Боровой Харьковской области в среду, 27 марта, погиб 12-летний ребенок. Кроме того, обстрелы были и на следующий день, 28 марта, как известно, атаки привели к погибшим и пострадавшим.

Добавим, что в результате массированной комбинированной атаки по энергетическим объектам Украины сейчас в двух областях действуют отключения света. Речь идет о Днепропетровской и Харьковской.