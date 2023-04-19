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Росія прибирає згадки про Київ зі шкільних підручників: тепер Олег живе не в Києві

19 квітня 2023 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія прибирає згадки про Київ зі шкільних підручників: тепер Олег живе не в Києві
Прощання князя Олега з конем. Ілюстративне фото: Googlе/Олег Васнєцов
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У деяких російських шкільних підручниках було виключено згадки про Київ у розділах, присвячених історії Київської Русі. Росія вже почала вводити відредаговані підручники.

Про це повідомляє Медиазона.

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Деталі

Видання ознайомилося з відредагованим підручником "Навколишній світ" для четвертого класу та порівняло його з версією 2021 року. 

Так, у попередньому виданні зазначалося, що літопис "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, а в новій — Нестора названо просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

 

Відредагований шкільний підручник "Навколишній світ", де Нестора названо просто ченцем. Фото: Медиазона

Також у старій версії також було зазначено, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а за новою версією підручника просто — у столиці. І третє: було "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор", а стало – "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

 

Відредагований шкільний підручник "Навколишній світ", де викинуто згадку про Київ. Фото: Медиазона

Видання також повідомляє, що у підручнику з історії Росії за шостий клас змінили дату утворення Київської Русі. Якщо раніше повідомлялося, що це було "882 року, коли Олег об'єднав Новгород і Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави", то тепер зазначено таке: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року в Новгород пов'язують утворення держави Русь".

Відредагований шкільний підручник "Навколишній світ", де "Київ" замінено просто "у столиці". Фото: Медиазона

Крім того, видання додає, що Росія готує нові матеріали для вчителів, в яких "уточнюється роль Києва" в російській історії. Ці матеріали з'являються у школах вже до кінця весни та будуть використані в наступному навчальному році.

Нагадаємо, що останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента.

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