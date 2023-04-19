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Россия убирает упоминания о Киеве из школьных учебников: теперь Олег живет не в Киеве

19 апреля 2023 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия убирает упоминания о Киеве из школьных учебников: теперь Олег живет не в Киеве
Прощание князя Олега с конем. Иллюстративное фото: Googlе/Олег Васнецов
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В некоторых русских школьных учебниках были исключены упоминания о Киеве в главах, посвященных истории Киевской Руси. Россия уже начала вводить отредактированные учебники.

Об этом сообщает Медиазона.

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Подробности

Издание ознакомилось с отредактированным учебником "Окружающий мир" для четвертого класса и сравнило его с версией 2021 года.

Так, в предыдущем издании отмечалось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в новой Нестор назван просто монахом, без уточнения места, где он жил и работал.

 

Отредактированный школьный учебник "Окружающий мир", где Нестор назван просто монахом. Фото: Медиазона

Также в старой версии было отмечено, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а по новой версии учебника просто — в столице. И третье: было "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а стало — "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

 

Отредактированный школьный учебник "Окружающий мир", где выброшено упоминание о Киеве. Фото: Медиазона

Издание также сообщает, что в учебнике истории России за шестой класс изменили дату образования Киевской Руси. Если ранее сообщалось, что это было "882 года, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства", то теперь отмечено следующее: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, возводивших свой род к Рюрику. С его призванием 862 года в Новгороде связывают образование государства Русь".

 

Отредактированный школьный учебник "Окружающий мир", где "Киев" заменен просто "в столице". Фото: Медиазона

Кроме того, издание добавляет, что Россия готовит новые материалы для учителей, в которых уточняется роль Киева в российской истории. Эти материалы появляются в школах к концу весны и будут использованы в следующем учебном году.

Напомним, что в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но, несмотря на это, он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента.

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