"М'ясокомбінат": окупант розповів про набір новобранців до російських ПВК

Військовослужбовці Росії на окупованій Херсонщині. Фото: російські ЗМІ

Військовий Росії розповів про підготовку до наступу та одній із ділянок фронту. Також він розповів, як охочих воювати в Україні набирають до війська через приватні військові компанії.

Про це йдеться у черговому перехопленні телефонної розмови, яке оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Окупант розповідає своїй співрозмовниці, що його підрозділ займається розмінуванням у рамках підготовки до наступу – готуються "відбити острів".

Російський військовий також зазначає, що вербування на війну в Україні відбувається через приватні військові компанії (ПВК), які він назвав "м'ясокомбінітом", імовірно, маючи на увазі, що вони зазнають великих втрат у намаганні виконати абсурдні завдання.

Окрім цього, окупант поділився зі співрозмовницею і деякими інтимними подробицями.

Розмова окупанта

— Плаваем, плаваем, разминируем. Походу готовится у них наступление. А мы, видишь, не наступаем, мы просто этим путь проделываем. Походу они поплывут скоро. А! 7 числа будет наступление.

— Седьмого? Ну, типа, они на вас будут наступать или че?

— Нет, мы на них. Нам надо остров отбить. Мы на остров плаваем, разминируем, снимаем мины. Солнышко светит. Я так домой хочу. Пороться хочу, п*здец.

— Угу.

— Я сегодня обк*нчался ночью, п*здец ... Короче, видишь, че сказали тут. Вот этот барс, который от министерства обороны. Их конуру прикрыли, из-за этого нам сократили контракт. Короче, сейчас только через "Редут". Через "Вагнер" и через "Редут" набирают, ну то есть тупо ЧВК.

— Я поняла.

— Мясокомбинат еб*ный. Сейчас Херсон опять они заходят взять.

— Ага.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому російський окупант скаржився дівчині, що у них катастрофічно не вистачає людей. Також він розповів, що солдати перебувають в оточенні ЗСУ.

У ще одній оприлюдненій розмові російський окупант скаржився, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.

Також було оприлюднено запис, у якому військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені.

Було також оприлюднено перехоплення розмови, у якій військовослужбовець Росії, який воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. Окупант порадив своїй дружині "тижнів через два шукати нового чоловіка".