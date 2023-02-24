Росія продовжує приховану мобілізацію, на Кавказі "гребуть" усіх підряд, особливо засуджених, — Генштаб

У деяких російських регіонах мобілізація є примусовою і тотальною

Російська влада проводить приховану мобілізацію, аби компенсувати великі втрати на війні. У північнокавказських регіонах до війська забирають усіх чоловіків, незалежно від стану здоров’я.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Прихована мобілізація в росії

За інформацією української розвідки, в росії продовжується прихована мобілізація. Це потрібно для того, аби компенсувати великі втрати окупаційних підрозділів на війні.

Активний мобілізаційний процес триває на Північному Кавказі. Там, зазначив український Генштаб, мобілізації підлягають фактично усі чоловіки, незалежно від стану здоров’я та бажання воювати.

Ув’язнені не тільки для Пригожина

Велику частину мобілізованих в цих російських регіонах — це ті, хто відбувають покарання у в’язницях та колоніях, або ті, хто раніше був засуджені за якісь злочини.

Раніше до такої практики вдавався лише власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Нагадаємо, що у середині лютого у окупованому Маріуполі окупанти розпочали відкриту мобілізацію.

Фото з російських ЗМІ