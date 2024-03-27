Росія продовжуватиме точковий терор з акцентом на Київ, — Сили оборони

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Росіяни накопичили в Криму ракети Циркон та продовжуватимуть вдаватися до точкового терору, зокрема проти Києва. Повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю", — розповіла Гуменюк.

За її словами, наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони.

Гуменюк повідомила, що день минав в усуненні наслідків попередньої атаки: ворог ударив ракетами з інтервалом, знову зафіксовано подвійний удар з використанням алгоритму прибуття на місце удару екстрених служб і намаганням нанести подвійні втрати, але алгоритм дії екстрених служб відкоригований з урахуванням підступної тактики ворога.

Кількість поранених від попереднього удару на Одесу зросла до десятьох. Люди зверталися за допомогою від гострої реакції на стрес до уламкових і осколкових поранень.

Ворог продовжує застосовувати балістику зокрема не тільки по південних регіонах. За словами речниці, "це говорить про те, що доведений до певного ступеню відчаю він змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть за собою вести так звану перемогу в тилах".

Також Гуменюк наголосила, що зараз продовжується терор цивільного населення, по прифронтових територіях Херсонської області ворог продовжує обстрілювати населені пункти і повернувся до тактики застосування керованих авіабомб.

"Можливо, дещо втративши авіаційну пильність, тактична авіація дозволила собі два удари шістьма керованими авіабомбами цієї бойової доби по правому березі Херсонської області. Зруйновано заклад культури, крамницю та деякі приватні будинки. Факт повернення до застосування тактичної авіації на цьому рубежі для нас потужний сигнал: ми маємо перелаштувати свою систему оборони так, щоб ворожа авіація знов мала побоювання на цьому напрямку", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу у ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів міста залишилася без світла.

Крім того, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Наразі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.

А за словами Кудрицького, ситуація зі світлом у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.