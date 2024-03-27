Россия будет продолжать точечный террор с акцентом на Киев, — Силы обороны

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Россияне накопили в Крыму ракеты Циркон и будут продолжать прибегать к точечному террору, в частности против Киева. Воздушная тревога при применении баллистики с юга будет распространяться до Киевской области.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитаре хаби типа Крым, и он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас для врага приоритетным остается способ террористического давления, и когда есть угроза баллистического вооружения с юга, то обычно на карте тревог "краснеют" южные и юго-восточные регионы.

Гуменюк сообщила, что день проходил в устранении последствий предыдущей атаки: враг ударил ракетами с интервалом, снова зафиксирован двойной удар с использованием алгоритма прибытия на место удара экстренных служб и попыткой нанести двойные потери, но алгоритм действия экстренных служб откорректирован с учетом коварной тактики врага.

Число раненых от предварительного удара в Одессу возросло до десяти. Люди обращались за помощью от острой реакции на стресс к обломочным и осколочным ранениям.

Враг продолжает применять баллистику, в частности, не только по южным регионам. По словам спикера, "это говорит о том, что доведенный до определенной степени отчаяния он вынужден применять уже резервные средства, которые будут за собой вести так называемую победу в тылах".

Также Гуменюк подчеркнула, что сейчас продолжается террор гражданского населения, по прифронтовым территориям Херсонской области враг продолжает обстреливать населенные пункты и вернулся к тактике применения управляемых авиабомб.

"Возможно, несколько потеряв авиационную бдительность, тактическая авиация позволила себе два удара шестью управляемыми авиабомбами этого боевого времени по правому берегу Херсонской области. Разрушены заведение культуры, магазин и некоторые частные дома. Факт возвращения к применению тактической авиации на этом рубеже для нас мощный сигнал: мы должны перестроить свою систему обороны так, чтобы вражеская авиация вновь опасалась на этом направлении", — сказала Гуменюк.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Одессу в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей города осталась без света.

Кроме того, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе, Харькове и других городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в часть Украины снова вернулись блекауты.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

В настоящее время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

А по словам Кудрицкого, ситуация со светом в Харькове может улучшиться примерно через неделю.