Диверсії росіян у Європі

Працівник ФСБ РФ. Фото: РосЗМІ

Розвідка союзників України дедалі частіше спостерігає зростання різноманітних диверсії в Європі з боку сил ФСБ та росіян. На думку європейських аналітиків, Кремль це робить для зриву міжнародної підтримки військових зусиль України.

Про це повідомляють аналітики The New York Times в понеділок, 27 травня.

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"Таємні операції здебільшого охоплювали підпали або спроби підпалів широкого спектру об’єктів, включно зі складом в Англії, лакофарбовим заводом у Польщі, будинків у Латвії та, що найдивніше, магазину IKEA в Литві", — зазначили у виданні.

Також американські журналісти пишуть, що були заарештовані люди, які виявились працівниками спецпідрозділів РФ. Вони планували атаки на військові бази США.

Хоча всі ці події можуть виглядати як випадковість, але військова розвідка США та ряду європейських країн вважає, що ці всі дії спрямовані на те, щоб призупинити, чи сповільнити поставки зброї Україні.

"Ці напади досі не перервали потік військової допомоги в Україну. Але, з огляду на велику кількість невійськових цілей, які атакує Росія, Кремль намагається посіяти страх та змусити європейські країни збільшити безпеку в усьому ланцюжку постачання зброї, щоби збільшити витрати та сповільнити темпи поставок", — йдеться в матеріалі NYT.

Тим часом, президент Європейськой комиссии Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС підвищувати обороноздатність та допомагати Україні.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що у Європи ще не було стільки ворогів як зараз та заявив про ризик "смерті".