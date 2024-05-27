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Россия проводит диверсии в Европе, чтобы снизить уровень доверия к Украине, — NYT

27 мая 2024 09:38
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Диверсии россиян в Европе
Сотрудник ФСБ РФ. Фото: РосСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Разведка союзников Украины все чаще наблюдает рост различных диверсий в Европе со стороны сил ФСБ и россиян. По мнению европейских аналитиков, это делает Кремль для срыва международной поддержки военных усилий Украины.

Об этом сообщают аналитики The New York Times в понедельник, 27 мая.

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"Тайные операции в основном охватывали поджога или попытки поджогов широкого спектра объектов, включая склад в Англии, лакокрасочный завод в Польше, дома в Латвии и, что самое удивительное, магазин IKEA в Литве", — отметили в издании.

Также американские журналисты пишут, что были арестованы люди, оказавшиеся работниками спецподразделений РФ. Они планировали атаки на военные базы США.

Хотя все эти события могут выглядеть как случайность, но военная разведка США и ряда европейских стран считает, что все эти действия направлены на то, чтобы приостановить или замедлить поставки оружия Украине.

"Эти нападения до сих пор не прервали поток военной помощи в Украине. Но, учитывая большое количество невоенных целей, атакуемых Россией, Кремль пытается посеять страх и заставить европейские страны увеличить безопасность во всей цепочке поставок оружия, чтобы увеличить расходы и замедлить темпы поставок", – пишут в материале NYT.

Тем временем президент Європейськой комиссии Урсула фон дер Ляен призвала ЕС повышать обороноспособность и помогать Украине.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что у Европы еще не было столько врагов, как сейчас, и заявил о риске "смерти".

Европейский союз
россияне
Европа
ФСБ
диверсия
война в Украине
атака

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