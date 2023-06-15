Росія стягує до кордону ракетні війська: які регіони України під загрозою
Російська армія збільшується кількість ракетних підрозділів на кордоні з Україною. Імовіирно, окупанти спробують обстрілювати територію України протикорабельними ракетами Х-35.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
Ракетні війська на кордоні
За словами Олексія Громова, країна-агресор в останній час збільшила кількість своїх ракетних військ на кордоні з Україною.
"За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", — зазначив Громов.
У зв’язкою з цією інформацією, з’являється загроза російських ударів по території України ракетами типу Х-35.
Які області України під загрозою
Комплекс "Бал" — російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35 чи її модифікованою версією Х-35У.
Дальність ураження цими ракетами становить відповідно 120 і 260 кілометрів.
Таким чином, під ударом потенційно можуть опинитися території сімох українських областей:
- Житомирської;
- Київської;
- Полтавської;
- Сумської;
- Харківської;
- Черкаської;
- Чернігівської.
Нагадаємо, що в період з 28 квітня по 5 червня ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет різних типів та 435 дронів. Українська ППО збила 179 ракет і 402 безпілотники.
На цю ракетно-дронову кампанію Російська Федерація витратила близько 1,5 млрд доларів США.