Росія стягує до кордону ракетні війська: які регіони України під загрозою

Олексій Громов. Фото: Ukraine Media Center

Російська армія збільшується кількість ракетних підрозділів на кордоні з Україною. Імовіирно, окупанти спробують обстрілювати територію України протикорабельними ракетами Х-35.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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За словами Олексія Громова, країна-агресор в останній час збільшила кількість своїх ракетних військ на кордоні з Україною.

"За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", — зазначив Громов.

У зв’язкою з цією інформацією, з’являється загроза російських ударів по території України ракетами типу Х-35.

Які області України під загрозою

Комплекс "Бал" — російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35 чи її модифікованою версією Х-35У.

Дальність ураження цими ракетами становить відповідно 120 і 260 кілометрів.

Таким чином, під ударом потенційно можуть опинитися території сімох українських областей:

Житомирської;

Київської;

Полтавської;

Сумської;

Харківської;

Черкаської;

Чернігівської.

Нагадаємо, що в період з 28 квітня по 5 червня ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет різних типів та 435 дронів. Українська ППО збила 179 ракет і 402 безпілотники.

На цю ракетно-дронову кампанію Російська Федерація витратила близько 1,5 млрд доларів США.