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Скільки ракет та дронів по Україні випустила Росія: детальні цифри

5 червня 2023 17:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки ракет та дронів по Україні випустила Росія: детальні цифри
Збита російська ракета на Оболонському проспекті 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В період з 28 квітня по 5 червня, ворог запустив по Україні 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Із них 229 ракет (179 було збито. - ред.) різних типів та 435 дронів (402 дрони було збито. - ред.).

На дану ракетно-дронну кампанію Росія витратила близько 1,5 млрд доларів, передають Новини.LIVE.

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Найбільше цілей — 254 — ворог у травні випустив по Києву. Це 85 ракет та 169 БпЛА.

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Кількість випущених по Києву російських ракет та дронів за травень 2023 року. Фото: КМВА

"Ніколи за історію нашої планети жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали", — зазначено у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

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Збита російська ракета на Оболонському проспекті 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зокрема, за останній тиждень із минулого понеділка 29 травня Київ пережив одну із найбільших ракетних та дронних атак з початку війни. Було випущено 36 ракет різних типів, щонайменше 52 ударних іранських дрони та ще 40 повітряних цілей. Загалом це 128 ракет та дронів, 99% з яких були знищені Протиповітряною обороною міста.

Нагадаємо, в ніч проти четверга 1 червня терористичні війська вчергове вдарили по Києву, запустивши 10 ракет "Іскандер" — із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були успішно збиті ППО. На жаль, ракетні уламки влучили у будівлю поліклініки у Деснянському районі, що призвело до загибелі трьох людей — двох жінок і дитини.

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