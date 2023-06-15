Россия стягивает к границе ракетные войска: какие регионы Украины под угрозой

Алексей Громов. Фото: Ukraine Media Center

Российская армия увеличивает количество ракетных подразделений на границе с Украиной. Вероятно, оккупанты попытаются обстреливать территорию Украины противокорабельными ракетами Х-35.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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По словам Алексея Громова, страна-агрессор в последнее время увеличила количество своих ракетных войск на границе с Украиной.

"По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", — отметил Громов.

В связи с этой информацией появляется угроза российских ударов по территории Украины ракетами типа Х-35.

Какие области Украины под угрозой

Комплекс "Бал" — российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 или ее модифицированной версией Х-35У.

Дальность поражения этими ракетами составляет соответственно 120 и 260 км.

Таким образом, под ударом потенциально могут оказаться территории семи украинских областей:

Житомирской;

Киевской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Черкасской;

Черниговской.

Напомним, что в период с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет разных типов и 435 дронов. Украинская ПВО сбила 179 ракет и 402 беспилотника.

На эту ракетно-дроновую кампанию Российская Федерация потратила около 1,5 млрд долларов США.