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Росія створює нову авіаційну групу через невдачі на фронті, — розвідка Британії

22 травня 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія створює нову авіаційну групу через невдачі на фронті, — розвідка Британії
Російська авіація часів повномасштабної війни в Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія створює нову ударну авіаційну групу, яка складатиметься із щонайменше ескадрильї Су-24 та Су-34. На такий крок росіяни пішли через невдачі на фронті

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Нова ударна група РФ

За інформацією британської розвідки, військове керівництво Російської Федерації створює нову "елітну" авіаційну удару групу під назвою "Шторм".

Ця група складається із щонайменше однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 та Су-34. 

Крім того, до групи входитиме ескадрилья ударних гелікоптерів.

Причина і мета створення

Таке поєднання літаків свідчить про те, що нова ударна група буде виконувати головну роль для прикриття наземних операцій.

На думку британських військових аналітиків, Російська Федерація вирішила створити нову ударну авіагрупу тому, що регулярні ескадрильї ВПС РФ протягом повномасштабної війни не виконали свою основну задачу — завдання авіаударів по позиціях українських військ.

Нагадаємо, що у ніч з 21 на 22 травня Сили оборони знищили черговий, уже 309-й літак російської армії. Бойовий російський літак Су-35 мав бомбити Херсонщину, але був збитий і упав у Чорне море.

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