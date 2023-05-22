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Россия создает новую авиационную группу из-за неудач на фронте, — разведка Британии

22 мая 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия создает новую авиационную группу из-за неудач на фронте, — разведка Британии
Российская авиация времен полномасштабной войны в Украине. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россия создает новую ударную авиационную группу, которая будет состоять как минимум эскадрильи Су-24 и Су-34. На такой шаг россияне пошли из-за неудач на фронте

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Новая ударная группа РФ

По информации британской разведки, военное руководство Российской Федерации создает новую "элитную" авиационную ударную группу под названием "Шторм".

Эта группа будет состоять состоит из по меньшей мере одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34.

Кроме того, в группу будет входить эскадрилья ударных вертолетов.

Причина и цель создания

Такое сочетание самолетов свидетельствует о том, что новая ударная группа будет играть главную роль для прикрытия наземных операций.

По мнению британских военных аналитиков, Российская Федерация решила создать новую ударную авиагруппу потому, что регулярные эскадрильи ВВС РФ в течение полномасштабной войны не выполнили свою основную задачу — нанесения авиаударов по позициям украинских войск.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 мая Силы обороны уничтожили очередной уже 309-й самолет российской армии. Боевой российский самолет Су-35 должен был бомбить Херсонщину, но был сбит и упал в Черное море.

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