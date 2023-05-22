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Нічна атака окупантів на Україну: скільки цілей знищила ППО

22 травня 2023 08:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нічна атака окупантів на Україну: скільки цілей знищила ППО
Робота української системи ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Сили ППО приземлили 20 ударних безпілотників та чотири крилаті ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Загарбники обстрілювали військові та інфраструктурні об’єкти у місті Дніпро. Вони здійснювали атаку 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131.

Загалом ворог випустив: 

  • чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • п'ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з Азовського моря та Курської області;
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
  • п'ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;
  • 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що наприкінці доби 21 травня в Херсонській області сили ППО збили російський винищувач Су-35.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що на тлі тривалої повітряної тривоги вночі, 22 травня, що охопила всю Україну, на Миколаївщині було чути вибухи. Це сталося після того, як на Дніпро випустили чималий запас ракет.

Додамо, сьогодні зранку, 22 травня, у Львові пролунав вибух. Російські окупанти намагалися атакувати місто безпілотниками типу Shahed.

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