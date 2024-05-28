Росія та Судан обговорюють угоду про обмін зброєю на логістичний центр у Червоному морі

Військовий з Судану. Фото ілюстративне: AP

Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану (ЗСС) щодо обміну зброєю та боєприпасами на російський логістичний центр у Порт-Судан на Червоному морі. Це стало відомо з заяви помічника головнокомандувача ЗСС Ясіра Аль-Атти, зробленої 25 травня.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни за 27 травня.

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Аль-Атта повідомив, що найближчим часом делегація ЗСС вирушить до Росії для укладення угоди про обмін "життєво важливої зброї та боєприпасів" на російський центр матеріально-технічного забезпечення в Порт-Судані. Він підкреслив, що запланований російський центр не буде "зовсім військовою базою", що може свідчити про спроби пом'якшити міжнародну реакцію на можливу угоду .

27 травня відомий російський мілблогер, нагороджений Кремлем, заявив, що ЗСС змогли відбити кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників. Це свідчить про значну підтримку, яку отримують суданські сили від міжнародних партнерів, включаючи Росію та Іран .

Заступник міністра закордонних справ Росії, спеціальний представник президента Росії в Африці та на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з головою ЗСС Абделем Фаттахом аль-Бурханом та кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня. Це був важливий крок у зміцненні відносин між двома країнами .

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) оцінював, що Росія може змінити свою позицію в громадянській війні в Судані на підтримку ЗСС, щоб забезпечити собі військово-морську базу на Червоному морі. Така підтримка може принести велику користь Ірану через узгодження політики та стратегії між Росією та Іраном у регіоні.

Раніше Інститут вивчення війни заявляв, що у Росії хочуть виключити Талібан зі списку заборонених організацій.

Також аналітики заявили, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною.