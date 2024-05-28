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Россия и Судан обсуждают соглашение об обмене оружием на логистический центр в Красном море

28 мая 2024 08:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россия и Судан обсуждают соглашение об обмене оружием на логистический центр в Красном море
Военный из Судана. Фото иллюстративный: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россия может подписать соглашение с Вооруженными силами Судана по обмену оружием и боеприпасами на российский логистический центр в Порт-Судан на Красном море. Это стало известно из заявления помощника главнокомандующего ЗСС Ясира Аль-Атты, сделанном 25 мая.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны за 27 мая.

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Аль-Атта сообщил, что в ближайшее время делегация ЗСС отправится в Россию для заключения соглашения об обмене "жизненно важного оружия и боеприпасов" на российский центр материально-технического обеспечения в Порт-Судане. Он подчеркнул, что запланированный российский центр не будет "совершенно военной базой", что может свидетельствовать о попытках смягчить международную реакцию на возможное соглашение.

27 мая известный российский милблогер, награжденный Кремлем, заявил, что ЗСС смогли отразить несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников. Это свидетельствует о значительной поддержке, которую получают суданские силы от международных партнеров, включая Россию и Иран.

Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента России в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой ЗСС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля. Это был важный шаг в укреплении отношений между двумя странами.

Ранее Институт изучения войны (ISW) оценивал, что Россия может изменить свою позицию в гражданской войне в Судане в поддержку ЗСС, чтобы обеспечить военно-морскую базу на Красном море. Такая поддержка может принести большую пользу Ирану из-за согласования политики и стратегии между Россией и Ираном в регионе.

Ранее Институт изучения войны заявлял, что в России хотят исключить Талибан из списка запрещенных организаций.

Также аналитики заявили, что Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной.

война
оружие
Судан
Россия

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