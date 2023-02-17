Росія може нанести авіаційний удар по Україні - коментар Подоляка

Окупанти також намагаються накопичити ракети для масованої атаки

Наразі Україна не бачить біля своїх кордонів суттєвої кількості російської авіатехніки, яка би на щось повпливала.

Водночас не можна відкидати ірараціональне мислення ворога. Не виключено, що він може використати авіацію тактичного рівня, аби показати, що щось може.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, за даними західної розвідки, росія також накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це може свідчити про плани москви задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, повідомляло видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

"Україна не бачить біля своїх кордонів суттєвої кількості авіатехніки, яка би на щось повпливала. Водночас не можна відкидати ірараціональне мислення ворога. Не виключено, що він може використати авіацію тактичного рівня, аби показати, що щось може. Проте слід враховувати нинішню протиповітряну оборону України. Вона вже зовсім інша: повільніша за протиракетну, проте більш ефективніша", — відзначив Подоляк.

За його словами небо України закрите ракетними системами NASAMS, IRIS-T, а в найближчі дні будуть поставлені ЗРК "Patriot".

"Тому було би дуже дивним використати в Україні тактичну авіацію. Власне через це, майже рік росія використовує стратегічну авіацію або ж тактичну, але над повітряним простором білорусі. Однак вони дійсно спробують щось зробити, але це нічого принципово не змінить", — сказав Подоляк.

В ОП також розповіли, чого чекати від росії 24 лютого. Окупанти намагаються накопичити ракети, які використають для масованої атаки. Росія хоче продемонструвати у річницю вторгнення в Україну, що в них досі є "порох у порохівниці".