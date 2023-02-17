В ОП розповіли, чого чекати українцям 24 лютого

Михайло Подоляк наголосив, що окупанти продовжать запускати повітряні кулі

В ОП розповіли, чого чекати від росії 24 лютого. Окупанти намагаються накопичити ракети, які використають для масованої атаки.

Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

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Росія хоче продемонструвати у річницю вторгнення в Україну, що в них досі є "порох у порохівниці".

"Сьогодні вони спробують використати ці "болванки" для того, щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети — це конкретні гроші. І таким чином хоч якихось результатів досягти", — зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що окупанти продовжать запускати повітряні кулі. Однак 24 лютого українцям варто чекати на ракетний обстріл.

"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого трихвильового каскаду, і показати, що в них ще "порох у порохівницях", — додав Подоляк.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, російська армія навряд чи зможе захопити місто Бахмут до 24 лютого. Натомість росіяни, імовірно, відзначать роковини вторгнення серією ракетних ударів по українських містах і селах.