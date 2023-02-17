Россия может нанести авиационный удар по Украине - комментарий Подоляка

Россия тянет авиацию к границам с Украиной: Подоляк прокомментировал
Пока Украина не видит у своих границ существенного количества российской авиатехники, которая бы на что-то повлияла.
В то же время нельзя отвергать иррациональное мышление врага. Не исключено, что он может использовать авиацию тактического уровня, чтобы показать, что может.
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Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Напомним, по данным западной разведки, россия также накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это может свидетельствовать о планах Москвы задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, сообщало издание Financial Times со ссылкой на свои источники.
"Украина не видит у своих границ существенного количества авиатехники, которая бы на что-то повлияла. В то же время нельзя отвергать иррациональное мышление врага. Не исключено, что он может использовать авиацию тактического уровня, чтобы показать, что что-то может. Однако следует учитывать нынешнюю противовоздушную оборону Украины. Она совсем другая: медленнее противоракетной, однако более эффективная", — отметил Подоляк.
По его словам, небо Украины закрыто ракетными системами NASAMS, IRIS-T, а в ближайшие дни будут поставлены ЗРК "Patriot".
"Поэтому было бы очень странным использовать в Украине тактическую авиацию. Собственно из-за этого, почти год россия использует стратегическую авиацию или тактическую, но над воздушным пространством беларуси. Однако они действительно попытаются что-то сделать, но это ничего принципиально не изменит", — сказал Подоляк.
В ОП также рассказали, чего ждать от России 24 февраля. Оккупанты пытаются накопить ракеты, которые используют для массированной атаки. Россия хочет продемонстрировать в годовщину вторжения в Украину, что у них до сих пор есть "порох в пороховнице".