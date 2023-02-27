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Росія вбиває цивільних: на Донеччині окупанти поранили ще двох жителів

27 лютого 2023 08:49
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Росіяни 26 лютого поранили двох жителів Донеччини — яка кількість жертв
Наслідки обстрілів Донецької області у грудні
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У неділю, 26 лютого, внаслідок дій російських загарбників на території Донецької області двоє мирних жителів отримали поранення

Про це повідомляє очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко

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Росія вбиває цивільних

"За 26 лютого росіяни поранили двох жителів Донеччини: у Гірнику та Зоряному", — розповів Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення росії, окупанти вбили 1387 мирних жителів Донецької області. Ще 3096 було поранено. 

росіяни вбивають цивільних

Нагадаємо, уночі, 26 лютого, російські війська атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілів є влучання та жертви.

Фото: Донецька військова обласна адміністрація

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