Россияне 26 февраля ранили двух жителей Донбасса — какое количество жертв

Последствия обстрелов Донецкой области в декабре

В воскресенье, 26 февраля, в результате действий российских захватчиков на территории Донецкой области двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Россия убивает гражданских

"За 26 февраля россияне ранили двух жителей Донбасса: в Горняке и Звездном", — рассказал Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В целом, с начала полномасштабного вторжения россии, оккупанты убили 1387 мирных жителей Донецкой области. Еще 3096 были ранены.

Напомним, ночью, 26 февраля, российские войска атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрелов попадания и жертвы.

Фото: Донецкая военная областная администрация