Россияне 26 февраля ранили двух жителей Донбасса — какое количество жертв

Россия убивает гражданских: в Донецкой области оккупанты ранили еще двух жителей
В воскресенье, 26 февраля, в результате действий российских захватчиков на территории Донецкой области двое мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
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Россия убивает гражданских
"За 26 февраля россияне ранили двух жителей Донбасса: в Горняке и Звездном", — рассказал Кириленко.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
В целом, с начала полномасштабного вторжения россии, оккупанты убили 1387 мирных жителей Донецкой области. Еще 3096 были ранены.
Напомним, ночью, 26 февраля, российские войска атаковали Хмельницкую область дронами. В результате обстрелов попадания и жертвы.
Фото: Донецкая военная областная администрация