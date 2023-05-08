Россия вербует на войну трудовых мигрантов из Средней Азии, — разведка Британии
В России начали вербовать на войну в Украину трудовых мигрантов, приехавших из Средней Азии. Россияне обещают зарплату более 4000 долларов в месяц и гражданство в год.
Об этом в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны сообщило министерство обороны Великобритании.
Вербовка трудовых мигрантов
Российские вербовщики, как стало известно британской разведке, начали вербовать на войну трудовых мигрантов из Средней Азии.
Для этого они даже посещали мечети и иммиграционные центры.
Кроме того, в офисах иммиграции персонал, говорящий на таджикском и узбекском языках, также регулярно пытается вербовать мигрантов.
Детали предложения
Мигрантам предлагают бонус в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц.
Кроме того, им обещают ускоренное получение российского гражданства вместо стандартных пяти лет ожидания от шести месяцев до одного года.
Вероятно, мигрантов, которые согласятся на эти условия и будут завербованы в российскую оккупационную армию, отправят сразу на передовую.
Напомним, в марте в Луганской области оккупанты начали вербовать в свою армию осужденных.