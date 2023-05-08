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Россия вербует на войну трудовых мигрантов из Средней Азии, — разведка Британии

8 мая 2023 10:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия вербует на войну трудовых мигрантов из Средней Азии, — разведка Британии
Трудовые мигранты из Средней Азии в России. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России начали вербовать на войну в Украину трудовых мигрантов, приехавших из Средней Азии. Россияне обещают зарплату более 4000 долларов в месяц и гражданство в год.

Об этом в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны сообщило министерство обороны Великобритании.

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Вербовка трудовых мигрантов

Российские вербовщики, как стало известно британской разведке, начали вербовать на войну трудовых мигрантов из Средней Азии.

Для этого они даже посещали мечети и иммиграционные центры.

Кроме того, в офисах иммиграции персонал, говорящий на таджикском и узбекском языках, также регулярно пытается вербовать мигрантов.

Детали предложения

Мигрантам предлагают бонус в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц.

Кроме того, им обещают ускоренное получение российского гражданства вместо стандартных пяти лет ожидания от шести месяцев до одного года.

Вероятно, мигрантов, которые согласятся на эти условия и будут завербованы в российскую оккупационную армию, отправят сразу на передовую.

Напомним, в марте в Луганской области оккупанты начали вербовать в свою армию осужденных.

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