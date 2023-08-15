Росія використовує цивільну електроніку для військових цілей, — експерт

Виробництво російських ракет. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російським окупантам вдалося призвичаїти цивільну електроніку під військові цілі. Наразі Росія добуває "неконвенційну електроніку", аби масштабувати виробництво ракет.

Про це заявив військовий оглядач Іван Киричевський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, окупанти, на жаль, змогли досягти значних результатів.

"Якщо брати реалії перших тижнів і місяців війни, при пусках по території України відсоток відмов сягав 40%. На жаль, зараз такий відсоток відмов у них не спостерігається", — пояснив експерт.

Чого прагне ворог

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ворожа агресія спрямована на стратегічні об'єкти. Обстріли портів, аеродромів і не тільки можуть продовжуватись.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 15 серпня завдали черговий ракетний удар по Україні. Росія застосовує таку кількість ракет Х-101/555, яка відповідає даним про їхнє виробництво, а саме до двох одиниць на добу.