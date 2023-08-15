Россия использует гражданскую электронику для военных целей, —эксперт
Российским оккупантам удалось приучить гражданскую электронику под военные цели. Россия добывает "неконвенциональную электронику", чтобы масштабировать производство ракет.
Об этом заявил военный обозреватель Иван Киричевский в эфире телемарафона "Єдині новини".
Точность оружия противника
По его словам, оккупанты, к сожалению, смогли добиться значительных результатов.
"Если брать реалии первых недель и месяцев войны, при пусках по территории Украины процент отказов достигал 40%. К сожалению, сейчас такой процент отказов у них не наблюдается", — объяснил эксперт.
К чему стремится враг
Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что враждебная агрессия направлена на стратегические объекты. Обстрелы портов, аэродромов и не только могут продолжаться.
Напомним, оккупанты в ночь на 15 августа нанесли очередной ракетный удар по Украине. Россия применяет такое количество ракет Х-101/555, которое соответствует данным об их производстве, а именно до двух единиц в сутки.