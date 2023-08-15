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Россия использует гражданскую электронику для военных целей, —эксперт

15 августа 2023 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия использует гражданскую электронику для военных целей, - эксперт
Производство российских ракет. Иллюстративное фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российским оккупантам удалось приучить гражданскую электронику под военные цели. Россия добывает "неконвенциональную электронику", чтобы масштабировать производство ракет.

Об этом заявил военный обозреватель Иван Киричевский в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, оккупанты, к сожалению, смогли добиться значительных результатов.

"Если брать реалии первых недель и месяцев войны, при пусках по территории Украины процент отказов достигал 40%. К сожалению, сейчас такой процент отказов у них не наблюдается", объяснил эксперт.

К чему стремится враг

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что враждебная агрессия направлена на стратегические объекты. Обстрелы портов, аэродромов и не только могут продолжаться.

Напомним, оккупанты в ночь на 15 августа нанесли очередной ракетный удар по Украине. Россия применяет такое количество ракет Х-101/555, которое соответствует данным об их производстве, а именно до двух единиц в сутки.

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