Россия использует гражданскую электронику для военных целей, - эксперт

Производство российских ракет. Иллюстративное фото: росСМИ

Российским оккупантам удалось приучить гражданскую электронику под военные цели. Россия добывает "неконвенциональную электронику", чтобы масштабировать производство ракет.

Об этом заявил военный обозреватель Иван Киричевский в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Точность оружия противника

По его словам, оккупанты, к сожалению, смогли добиться значительных результатов.

"Если брать реалии первых недель и месяцев войны, при пусках по территории Украины процент отказов достигал 40%. К сожалению, сейчас такой процент отказов у них не наблюдается", — объяснил эксперт.

К чему стремится враг

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что враждебная агрессия направлена на стратегические объекты. Обстрелы портов, аэродромов и не только могут продолжаться.

Напомним, оккупанты в ночь на 15 августа нанесли очередной ракетный удар по Украине. Россия применяет такое количество ракет Х-101/555, которое соответствует данным об их производстве, а именно до двух единиц в сутки.