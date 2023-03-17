Росія вилучила з Чорного моря уламки американського дрона, — ЗМІ
Американська сторона припускає, що росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.
Про це повідомляє видання CNN.
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Росіяни знайшли дрон
За інформацією видання, отриманою у офіційних американських колах, російські військові таки змогли знайти атакований кілька днів тому над Чорним морем безпілотник армії США.
Імовірно, росіянам вдалося підібрати кілька уламків американського дрона.
Штати змінюють плани
Також CNN стало відомо, що після інциденту із безпілотником США почали проводити оцінку своїх операцій з дронами у Чорному морі.
Міністерство оборони США нібито планує порівняти потенціальну розвідувальну цінність того чи іншого маршруту із ризиком ескалації з росією. Після цього буде ухвалене рішення щодо формату роботи безпілотників у Чорноморському басейні.
Нагадаємо, секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев заявив в інтерв'ю на телеканалі "росія-1", що російська сторона намагатиметься витягти уламки американського безпілотника MQ-9, який впав у Чорне море. Він висловив сподівання на успіх цієї операції, попри те, що не може гарантувати її успішного завершення.
Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27 над Чорним морем. На відео можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами. На відео помітно, що американський безпілотник пролітає повз російський літак і не заважає тому.
Фото з російських ЗМІ