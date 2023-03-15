Росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем
Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27 над Чорним морем. На відео можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами.
Відео було опубліковане на російських Telegram-каналах.
-
Колишнього співробітника спецслужби затримано за шпигунську діяльність на користь країни-агресора
-
ЗМІ оприлюднили план кремля повернення Молдови під свій контроль
-
Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" їде з концертом до Японії: хто з рідних Танчинця там проживає
-
В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії
-
Кабмін оновив програми "5-7-9" та лізингу: які кредити скасовують
-
Телескоп Джеймс Вебб "упіймав" зірку на межі смерті
-
Переселенцям можуть скасувати статус ВПО та перестати виплачувати кошти: причини
-
В Україні створили Департамент з питань запобігання корупції: людей закликають до співпраці
-
Філатов розповів про втечу правоохоронців з Дніпра після початку великої війни
-
На Одещині комунальники заробили мільйон на покупці авто для очищення каналізацій
Російське відео
Росіяни опублікували відеозапис інциденту, який стався учора, 14 березня, над Чорним морем.
Запис, оприлюднений на російських Telegram-каналах, імовірно зроблений з кабіни літака Су-27 ВКС рф.
На відео помітно, що американський безпілотник пролітає повз російський літак і не заважає тому.
Відеореконструкція від американців
Американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. На відеореконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку.
Несподівано до нього підлетіли російські винищувачі Су-27. Один із літаків скинув пальне перед ним та врізався у БпЛА США, збивши його. Американський безпілотник довелося затопити.
Нагадаємо, Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.
ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".
Сполучені Штати Америки змушені були затопити пошкоджений російським літаком безпілотник. Це рішення було ухвалене для того, аби не дати можливість росіянам захопити дрон.
Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.