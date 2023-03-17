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Россия достала из Черного моря обломки американского дрона, — СМИ

17 марта 2023 09:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российская авиация сбила американский беспилотник
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Американская сторона предполагает, что россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

Об этом сообщает издание CNN.

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Россияне нашли дрон

По информации издания, полученной в официальных американских кругах, российские военные смогли найти атакованный несколько дней назад над Черным морем беспилотник армии США.

Вероятно, россиянам удалось подобрать несколько обломков американского дрона.

Штаты меняют планы

CNN стало известно, что после инцидента с беспилотником США начали проводить оценку своих операций с дронами в Черном море.

Министерство обороны США планирует сравнить потенциальную разведывательную ценность того или иного маршрута с риском эскалации с россией. После этого будет принято решение о формате работы беспилотников в Черноморском бассейне.

Напомним, секретарь Совета безопасности россии Николай Патрушев заявил в интервью на телеканале "россия-1", что российская сторона будет пытаться извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. Он выразил надежду на успех этой операции, несмотря на то, что не может гарантировать ее успешное завершение.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27 над Черным морем. На видео можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами. На видео заметно, что американский беспилотник пролетает мимо российского самолета и не мешает тому.

Фото из российских СМИ

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